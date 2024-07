Alicja Bachleda-Curuś udzieliła szczerego wywiadu na temat budowania relacji z mężczyznami. Okazuje się, że aktorka uważa, że niezbędne w budowaniu trwałego i satysfakcjonującego związku jest dbanie o... namiętność! Aktorka twierdzi, że rola kobiety jest w tej kwestii nieoceniona.

Wyciągnięte dresy nie są najlepszym pomysłem, choć wygodnym... To było dla mnie takie: "Jak to, przecież jest mi wygodnie?!". Właśnie nie! Czasem należy ubrać getry. To taka złota myśl. Kobieta powinna pamiętać o tym, że mężczyzna jest wzrokowcem, więc czasem lubi popatrzeć na coś miłego i ładnego - zażartowała aktorka w rozmowie z Party.pl.