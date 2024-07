Alicia Keys jest jedną z największych gwiazd r'n'b. Pod koniec zeszłego roku artystka wydała album "Girl On Fire". Wokalistka wypuściła właśnie trzeci singiel promujący wydawnictwo pt. "Fire We Make". W sieci można już obejrzeć klip do piosenki, w której gościnnie pojawia się Maxwell. Zmysłowy teledysk został nakręcony w Nowym Orleanie. Przypominamy, że wokalistka już 30 czerwca odwiedzi Poznań w ramach swojej aktualnej światowej trasy koncertowej "Set the World on Fire".

Reklama