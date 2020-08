Aleksandra Żebrowska urodziła!? Na świat przyszedł trzeci syn Michała Żebrowskiego

Aleksandra i Michał Żebrowscy po raz trzeci zostali rodzicami - takie informacje podał serwis pudelek.pl.

Chłopiec jest zdrowy - informuje pudelek.pl na podstawie informacji swojego źródła.

Na świat przyszedł trzeci syn pary, ale tych szczęśliwych wiadomości nie potwierdziło jeszcze żadne z rodziców. Aleksandra i Michał Żebrowscy mają już dwóch synów: Franciszka, który przyszedł na świat w 2010 roku oraz Henryka urodzonego w 2013 roku!

Aleksandra Żebrowska o swoje ciąży

Żona Michała Żebrowskiego chętnie relacjonowała na Instagramie całą swoją ciążę, a jej żartobliwe wpisy spotkały się z ogromnym zainteresowaniem Internautów. Niedawno Ola Żebrowska poruszyła trudny temat związany ze stratą ciąży i przyznała, że lada chwila przed nią trzeci poród, ale to jej siódma ciąża. Kilka dni temu opublikowała zdjęcie w bikini z ogromnym brzuszkiem ciążowym i zdradziła, że to już 40. tydzień ciąży. Wygląda na to, że Aleksandra Żebrowska nie zdążyła się podzielić szczęśliwą nowiną o narodzinach trzeciego synka, bo zrobił to za nią jeden z serwisów.

Czekamy na potwierdzenie tej szczęśliwej wiadomości. Być może para zdecyduje się opublikować zdjęcie maleństwa!

3 sierpnia żona Michała Żebrowskiego zdradziła na Instagramie, że to już 40. tydzień ciąży.

Aleksandra Żebrowska jeszcze niedawno chwaliła się dużym brzuszkiem ciążowym.

Para ma już dwóch synów.