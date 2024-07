Medialna kariera Aleksandry Kwaśniewskiej była w tym roku bardziej niż skromna i to z uwagi na decyzję samej zainteresowanej. Gwiazda nie pojawiała się na salonach, nie angażowała się również w nowe projekty telewizyjne. Po dłuższej przerwie pojawiła się dopiero podczas akcji charytatywnej, aby pomóc bezdomnym zwierzętom. Przypomnijmy: Dawno niewidziana Kwaśniewska na sportowo. Wróciła na szczególne wydarzenie

Odpoczynek od show-biznesu nie zapewnił jednak Kwaśniewskiej przerwy w obecności w kolorowej prasie, która chętnie rozpisywała się o jej problemach ze znalezieniem nowej pracy czy postępującym ponoć kryzysie w małżeństwie. Kwaśniewska nie poświęca im jednak dużo uwagi i jak sama twierdzi, jest rozbawiona doniesieniami na swój temat. Zapewnia też, że jej życie toczy się przede wszystkim tam, gdzie nie ma kamer i paparazzi.



Bawi mnie taka wizja rzeczywistości, w której istnieje na świecie tylko to, co zostało sfotografowane i pojawia się w brukowcach. Moje życie w znakomitej większości toczy się poza tym, co jest na celu obiektywów paparazzi i nie wyciągałabym daleko idących wniosków z tego, co pojawia się na mój temat w gazetach - skomentowała w rozmowie z Plotek.pl Ola.