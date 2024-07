Gwiazdy lubią angażować się w akcje społeczne. Dzięki ich autorytetom jest szansa, że przekaz kampanii trafi do jak największego grona odbiorców. Ostatnio Alan Andersz zaangażował się w projekt "Kończ bez strachu". Aktor i juror "Got to dance" wystąpił w telewizyjnym spocie promującym bezpieczny seks.

