Ala Tracz zmieniła fryzurę! 10-letnia wokalistka mocno ścięła włosy. Fani: "jesteś nie do poznania"

Choć podczas Eurowizji Junior 2020 Ala Tracz nie powtórzyła sukcesu Viki Gabor i Roxie Węgiel, 10-letnia wokalistka swoim występem i piosenką „I’ll be Standing” podbiła serca nie tylko polskich widzów. Od tego czasu w życiu utalentowanej dziewczynki sporo się dzieje i jak się okazuje, ogromna zmiana zaszła również w jej wyglądzie! Ala Tracz postanowiła obciąć włosy i właśnie pokazała się w naprawdę krótkiej fryzurce. Fani nie szczędzą komplementów.

Ala Tracz zmieniła fryzurę! 10-letnia wokalistka ma teraz krótkie włosy

Po występie na Eurowizji Junior 2020 Ala Tracz obiecywała, że jeszcze w grudniu fani zobaczą ją na ekranach telewizorów. Oczywiście obietnicy dotrzymała, nikt jednak nie spodziewał się, że 10-latka wystąpi w zupełnie nowym wydaniu. Jak się okazuje, Ala Tracz która do tej pory nosiła blond fryzurę za ramiona postanowiła przejść metamorfozę i to wcale nie małą, bo skróciła swoje włosy o dobre kilkanaście centymetrów. Podczas koncertu "Uwierz w Świętego Mikołaja" w TVP1 zaprezentowała się w krótkiej fryzurce, a do tego w dwóch koczkach! Fani stwierdzili, że wygląda przeuroczo.

- Ale słodziaczek - Śliczna - Ale śliczniutka! - W tych nowych włosach jesteś nie do poznania!

Trzeba przyznać, że Ala Tracz faktycznie wygląda zupełnie inaczej, a nowa fryzura bardzo jej pasuje. Teraz już tylko czekamy na jej kolejne sukcesy!

Ala Tracz, której występ na Eurowizji Junior 2020 podziwiał niemal cały świat, w niedzielę wystąpiła podczas koncertu "Uwierz w Świętego Mikołaja". 10-letnia wokalistka pokazała się w nowej fryzurze!

Fani nie mogli wyjść z zachwytu nie tylko nad jej występem, ale i włosami! Niektórzy uważają, że zmieniła się nie do poznania. Zgadzacie się?

Utalentowana dziewczynka wystąpiła na tej samie scenie co Golec Uorkiestra, Kasia Cerekwicka czy Halina Mlynkova.