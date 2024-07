Odkąd Lindsay wyszła z odwyku znów pracuje na to by odzyskać dobre imię. Przede wszystkich to w branży filmowej! Niestety przez uzależnienie reżyserzy i producenci nie mieli z nią lekko. Lohan wiecznie spóźniała się na plan i nigdy nie żadko była w odpowiedniej formie. Teraz podobno to się zmieniło.

Reklama

Fotoreporterzy dorwali aktorkę jak wybierała się w podróż z przyjaciółką. Zakupy, czy plan zdjęciowy? Jak myślicie?