Festiwal w Cannes 2021: Jedna z celebrytek pokazała nagi biust na czerwonym dywanie! Skandal? 

Festiwal w Cannes 2021 to wielkie święto nie tylko kina, ale i mody. W zeszłym roku nie odbył się ze względu na pandemię koronawirusa, dlatego w tym roku czekali na niego nie tylko filmowcy, ale i fani wielkich gwiazd, które w końcu mogły zaprezentować się na czerwonym dywanie, a nie tylko podczas konferencji online. Na ceremonii otwarcia pojawiło się mnóstwo gwiazd, które zaprezentowały suknie z największych domów mody. Kreacjami zachwyciły m.in. Helen Mirren, Bella Hadid , Marion Cotillard , Jessica Chastain czy J odie Foster . Co ciekawe na tegorocznym festiwalu w Cannes króluje naturalny look! Siwe włosy Andie MacDowell, make-up no make-up Carli Bruni i proste fryzury zdominowały galę, co zachwyca komentujących. Zobacz także: Doda na festiwalu w Monako 2021. Szałowa kreacja i nowy projekt gwiazdy 74. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes zakończy się w sobotę, a do tego czasu gwiazdy będą prezentowały imponujące kreacje i z pewnością nie zabraknie też modowych wpadek. Najgłośniej komentowaną kreacją festiwalu w Cannes jest biało-czarna suknia Belli Hadid z domu mody Jean Paul Gautier. Suknia podkreśliła idealną figurę modeli i prezentowała się elegancko i z klasą. Helen Mirren zachwyciła na tegorocznej ceremonii otwarcia festiwalu w Cannes. Aktorka postawiła na stylizację w żółtym kolorze od Dolce & Gabbana, którą uzupełniła pięknym naszyjnikiem z naturalnymi kamieniami. Z kolei Jodie Foster, która w tym roku odebrała prestiżową statuetkę zdecydowała się na bogato zdobioną, kolumnową suknię od Givenchy. Pięknie i z klasą! Marion Cotillard, gwiazda filmu "Annette", postawiła na metaliczną suknię na jedno ramię od Diora. Od tej sukni trudno oderwać wzrok....