Kilka dni temu poinformowaliśmy was, że Robert Kozyra odchodzi z "Mam Talent", który za stołem jurorskim zasiadał przez dwie ostatnie edycje show. Powodem jego decyzji rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, jak podawały serwisy branżowe oraz tabloidy były kwestie finansowe. Zobacz: Komentarz Kozyry w sprawie odejścia z "Mam Talent"

Od razu po ogłoszeniu tej decyzji serwisy plotkarskie zaczęły spekulować, kto zastąpi dość kąśliwego i wymagającego jurora. Wymieniano m.in.: Marcina Prokopa, Huberta Urbańskiego i Piotra Kędzierskiego. Dziś na oficjalnej stronie TVN''u pojawiła się wiadomość, że do Agnieszki Chylińskiej i Małgorzaty Foremniak dołączy Agustin Egurrola.

Egurrola ma doświadczenie w ocenianiu uczestników programów typu talent show. Choreograf pojawił się w roli eksperta we wszystkich dotychczasowych edycjach "You Can Dance". Myślicie, że Agustin sprawdzi się w nowej roli i znajdzie wspólny język z koleżankami zza stołu?