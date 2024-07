Christina Aguilera najwyraźniej nie wytrzymała! Słowa jakie wypowiedziała Lady Gaga podczas jednego z wywiadów musiały zaboleć piosenkarkę. Przypomnijmy, że Gaga porównała ją do zgorzkniałej staruszki w ciele grubaski. Przyznajemy, że były to dość mocne słowa.

Christina Aguilera wykorzystała pierwszą nadarzającą się okazję, żeby odpłacić się wrogo nastawionej koleżance. Postanowiła skomentować postawę Gagi na łamach swojego blogu.

-Ona jest taka irytująca. Widać, że przesadza z samouwielbieniem- napisała Aguilera.

Czy to początek wojny między wokalistkami?

