Była wielką nieobecną ostatniej ramówki TVN-u, ale to właśnie Agnieszkę Woźniak-Starak czeka rok pełen ważnych zawodowych wyzwań. Prezenterka już niedługo poprowadzi kolejną edycję programu "Azja Express", tym razem w Ameryce Południowej. Ale to nie wszystko! Jak się dowiedział "Flesz", Agnieszka jest główną kandydatką to zastąpienia Magdy Mołek w redakcji "Dzień dobry TVN". Magda jest w drugiej ciąży i w przyszłość zamierza pójść na urlop macierzyński. Kiedy to nastąpi?

Co z Magdą Mołek w "Dzień Dobry TVN"?

Magda jest młodą i zdrową kobietą, sama zadecyduje kiedy pójdzie na urlop macierzyński. Za to Agnieszkę czeka teraz inne ważne zadanie. Niedługo wyjeżdżamy na zdjęcia do „Azja Express” - mówi „Fleszowi” Edward Miszczak, dyrektor programowy TVN-u.

Co jeszcze czeka Agnieszkę w tym roku? O tym przeczytacie w najnowszym "Fleszu".