Moda jesień 2020. Agnieszka Woźniak-Starak w szarych botkach. To najmodniejszy model, w którym zakochały się gwiazdy

Agnieszka Woźniak-Starak to jedna z najlepiej ubranych Polek. Gwiazda, którą już niebawem zobaczymy w roli prowadzącej "Dzień Dobry TVN" razem z Ewą Drzyzgą, w ostatnim czasie stawia na mocno casualowe looki. W jej garderobie znajdziemy głównie wygodne slouchy jeans, odjechane sneakersy czy nawet dresy. Agnieszka tym razem została przyłapana w weekend w typowo sportowym looku - leginsy moro zestawiła z białym topem i czarno-białą kraciastą koszulą, na którą narzuciła czarny trencz. Jednak najważniejszymi elementami jej stylizacji okazały się dodatki - militarny zielony plecak od Chanel i szare botki na słupku projektu Isabel Marant.

Agnieszka Woźniak-Starak nie boi się łączyć pozornie niepasujących do siebie deseni. Stawia na totalny luz! Jak oceniacie to casualowe połączenie?

Agnieszka do całości looku dobrała patchworkowy plecak Chanel w zielonym kolorze. To model z kolekcji Cruise na 2017. Jego cena to 3300 dolarów czyli około 13 tysięcy złotych!

Całość została uzupełniona przez szare muszkieterki na niewielkim i stabilnym obcasie. To klasyczny model marki Isabel Marant "Duerto". Za te klasyczne buty Agnieszka zapłaciła 2600 złotych!

Jak oceniasz look Agnieszki Woźniak-Starak? Podoba ci się takie niekonwencjonalne podejście do mody?