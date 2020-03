Agnieszka Woźniak-Starak w rockowej stylizacji. Kochamy ten look! Spójrzcie na jej buty! 

Agnieszka Woźniak-Starak po raz kolejny udowodniła, że doskonale zna się na najnowszych trendach! Stylizacje dziennikarki, która po kilku miesiącach przerwy wróciła do pracy i teraz prowadzi audycję radiową, to prawdziwe hity wiosny 2020. Ostatnio Agnieszka Woźniak-Starak zachwyciła swoim wyglądem w supermodnych jeansach tzw. szwedach z podwijanymi nogawkami. Teraz gwiazda pokazała się w nowej stylizacji i znów jest efekt "WOW"!

Agnieszka Woźniak-Starak w stylizacji na co dzień

Paparazzi "przyłapali" Agnieszkę Woźniak-Starak na spacerze z psem. Dziennikarka pokazała się w luźnej stylizacji z luźną bluzą w roli głównej. Look dziennikarki uzupełniła luźna kurtka w męskim stylu i dopasowane ciemne jeansy. Spójrzcie również na stylowe buty Agnieszki! Kowbojki już od kilku sezonów są absolutnym hitem i chyba nigdy nie wyjdą z mody.

Zobaczcie sami, jak na co dzień prezentuje się Agnieszka Woźniak-Starak! My kochamy jej rockowy look!

Zobacz także: Trendy wiosna 2020. Oto 7 hitów Reserved, które kupisz online

Agnieszka Woźniak-Starak w stylizacji na co dzień.

Dziennikarka wybrała supermodne buty.