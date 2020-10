Agnieszka Woźniak-Starak w odjechanych botkach na jesień 2020. Ale jej torba shopper to dopiero hit!

Agnieszka Woźniak-Starak znów to zrobiła! Prowadząca "Dzień Dobry TVN" zachwyciła nas kolejny raz swoją stylizacją. Dziennikarka postawiła tym razem na bardzo klasyczny look. Zestawiła dwurzędową marynarkę w paski ze złotymi guzikami z podwiniętymi ciemnymi szerokimi jeansami. Jednak najważniejszym elementem jej looku okazały się dodatki - czarny shopper (Ania Kuczyńska, 980 złotych) i beżowe botki na stabilnym słupku. To właśnie one sprawiły, że jej pozornie klasyczny look nie jest ani trochę nudny!

Naszą uwagę zwróciły najbardziej botki Agnieszki Woźniak-Starak. Ten beżowy model to

Całość została uzupełniona czarnym shopperem od Ani Kuczyńskiej. Cena tej torby to 980 złotych. To bardzo popularny model SIMPATICA GRANDE NOTTE.

A wy jak oceniacie jej look?