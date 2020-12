Agnieszka Woźniak-Starak przyłapana na świątecznych zakupach! Co wybrała? 

Sezon na świąteczną gorączkę oficjalnie możemy uznać za otwarty. W niektórych domach pojawiły się już pierwsze, bożonarodzeniowe dekoracje, a szał poszukiwań idealnego prezentu właśnie trwa. Jak się okazuje, by go znaleźć Agnieszka Woźniak-Starak wybrała się na jedną z najmodniejszych warszawskich ulic. Cóż, takiego Świętego Mikołaja możemy tylko pozazdrościć.

Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak była "na randce"?! Wiemy, kim jest jej bliski przyjaciel!

Agnieszka Woźniak-Starak przyłapana podczas świątecznych zakupów

Niestety, sława ma swoją cenę w postaci paparazzi, którzy potrafią wyśledzić nas na każdym kroku i jak widać nie ukryje się przed nimi nawet Agnieszka Woźniak-Starak, która najwyraźniej już zaczęła świąteczne przygotowania. Gwiazda została przyłapana w jednym z butików na ulicy Mokotowskiej, gdzie możemy znaleźć bardzo stylowe i... drogie drobiazgi.

Gwiazda odwiedziła Neoperfumerię GaliLu, słynącą z wyjątkowych zapachów zarówno do ciała, jak i do domu, a także niszowych kosmetyków. Do tego opuściła ją nie z jedną, a z dwoma pełnymi torbami.