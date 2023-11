To dla Agnieszki Woźniak-Starak bardzo trudna decyzja. Prezenterka wraz z mężem Piotrem Woźniakiem-Starakiem planowali wspólny biznes. Chodzi o restaurację położonej w centrum Warszawy niedaleko prestiżowej ulicy Mokotowskiej. Po tragicznej śmierci Piotra, Agnieszka będzie musiała podjąć decyzje co dalej z lokalem. Co zrobi?

– Agnieszce bardzo zależało na tym miejscu. To ona dbała o większość detali związanych z wystrojem. Tuż przed śmiercią Piotra zamawiali obrazy i meble, stworzyli menu – mówi „Party” znajomy Agnieszki

Misja Agnieszki

Restauracja miała kojarzyć się ze wszystkim co kochał Piotr i Agnieszka. Dobrym kinem, sztuką oraz miejscem spotkań ze znajomymi. Wszystko wskazuje, że Agnieszka podejmie się tego wyzwania i restauracja zostanie otwarta. Ale to nie wszystkie aktywności dziennikarki, które na nią czekają w najbliższym czasie. Chodzi o promocje „Ukrytej gry”, czyli ostatniego filmu wyprodukowanego przez Piotra.

– Film został kupiony przez międzynarodowych dystrybutorów. Agnieszka zapowie-

działa, że będzie uczestniczyć w kilku światowych pokazach – zdradza informator magazynu „Party”

Czy Agnieszka wróci także do telewizji? O tym przeczytacie w nowym wydaniu magazynu „Party”.

Agnieszka Woźniak-Starak od dawna nie pokazuje się publicznie.

