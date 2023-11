Reklama

Ruszyły zdjęcia na planie trzeciej edycji "Azja Express". Kto pojawi się w najnowszej odsłonie show? Na liście gwiazd trzeciej edycji znaleźli się m.in.: Lara Gessler, Filip Chajzer, Magda Steczkowska, i Aleksandra Domańska. Kilka dni temu cała ekipa wyruszyła do Ameryki Południowej- ponieważ to właśnie tam będzie rozgrywać akcja programu. Ostatnio rozmawialiśmy z Agnieszką Woźniak-Starak, którą zapytaliśmy o uczestników trzeciej edycji show "Azja Express". Czy prowadząca miała wpływ na to, kogo zobaczymy w najnowszej odsłonie programu?

Posłuchajcie, co zdradziła nam Agnieszka Woźniak-Starak!

Zobacz także: Oto gwiazdy nowej edycji "Azja Express", która odbędzie się w... Ameryce! Lara Gessler nie pojechała z mężem! ZDJĘCIA

Agnieszka Woźniak-Starak miała wpływ na obsadę trzeciej edycji "Azja Express"?

