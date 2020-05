Trendy wiosna 2020. Agnieszka Woźniak-Starak nie rozstaje się z plecakiem tej popularnej marki

Agnieszka Woźniak-Starak znów nas zaskoczyła swoją stylizacją. Dziennikarka postawiła na czarny total look. Ciemne jeansy zestawiła z oversize'ową czarną bomberką. Jednak najważniejsze w jej stylizacji okazały się oczywiście akcesoria - plecak od Stelli McCartney oraz czarne botki z klamrami, które są elementem obowiązkowym w szafie każdej miłośniczki mody. Nie zapomnijmy o maseczce, bez której nie możemy ruszać się z domu!

Agnieszka Woźniak-Starak z plecakiem Stelli McCartney (model Falabella) za prawie 4 tysiące złotych. Ten czarny klasyczny plecak z białymi sygnowanymi logo domu mody to ulubiony dodatek Agnieszki w ostatnim czasie.

Agnieszka się z nim nie rozstaje! To plecak projektu jej ulubionego brytyjskiego domu mody - Stella McCartney. Połączenie klasycznej czarnej bazy z beżowymi ramionami sprawdzi się w przypadku każdej stylizacji. Patrząc na plecak Agnieszki, nasuwa nam się tylko jedno pytanie: Dlaczego jest on aż tak drogi? Chcemy go mieć!

Mat. pras.

Całość stylizacji została uzupełniona czarnymi botkami z klamrami. Rockowo i zdecydowanie z pazurem!