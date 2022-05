Agnieszka Włodarczyk przeszła operację. W domu znów źle się poczuła! "Znowu miałam te skurcze"

Alżbeta Lenska opublikowała w sieci niepokojący wpis ze szpitala. Aktorka zdradziła, że przeszła operację! Co się stało? Alżbeta Lenska w maju 2018 roku przeżyła prawdziwy dramat- aktorka zasłabła w trakcie przerwy spektaklu w którym występowała i w ciężkim stanie została przewieziona do szpitala. Zrozpaczony Rafał Cieszyńki opublikował wówczas dramatyczny wpis, w którym prosił fanów o modlitwę i przyznał, że jego żona przeszła operację mózgu. Okazało się, że Alżbeta Lenska miała tętniaka, który pękł w trakcie spektaklu. Na szczęście, dzięki szybkiej pomocy aktorka wróciła do zdrowia. Coś strzeliło w głowie, nie mogłam oddychać, przewróciłam się, wyłam z bólu, nie wiedziałam co się dzieje... Jak przez mgłę pamiętam, że karetka przyjechała po mnie, byłam załamana, że inspicjent wyszedł na scenę i nie wiem co powiedział, ale odwołał drugi akt, a ludzie klaskali... Nic nie pamiętam, karetki, przyjęcia, badania, ale pamiętam ze szpitala jedną rzecz - lekarz podszedł do mnie i czekał, aż będę go słyszeć. Za nim widziałam Rafała załamanego. Powiedział - pękł Pani tętniak w głowie, który całą krwią zalał Pani głowę, musimy operować natychmiast, nie wiem czy przeżyje Pani, a jeśli przeżyje, nie wiem co będzie- napisała po jakimś czasie Alżbeta Lenska. Teraz okazuje się, że ostatnio aktorka znów znalazła się pod opieką lekarzy. Alżbeta Lenska w swoim najnowszym wpisie na Instagramie zdradziła, że miała wypadek na stoku narciarskim. Co się stało? Alżbeta Lenska miała wypadek na stoku Alżbera Lenska opublikowała w sieci nowy wpis i zdjęcie, w którym zdradziła, że musiała przejśc operację ręki. Na szczęście aktorka wyszła już ze szpitala i wszystko wskazuje na to, że najgorsze już za nią. Witam Was w...