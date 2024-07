Agnieszka Włodarczyk przez ostatnie dwa lata była na świeczniku mediów ze względu na swój związek z Mikołajem Krawczykiem. Mówiono nawet, że romans przyczynił się do upadku kariery aktorki, gdyż reżyserzy i producenci boją się ją zatrudniać. Zobacz: Nikt nie chce pracować z Włodarczyk!

Gwiazda nie komentowała doniesień ze swojego życia przez prawie dwa lata. Dziś w "Pytaniu na śniadanie" przerwała milczenie. Niestety Agnieszka w rozmowie z Pauliną Drażbą nie powiedziała nic na temat życia prywatnego. Za to opowiedziała o swoich obecnych planach zawodowych.

Kilka dni temu premierę miał nowy singiel Włodarczyk "Twoja mała Aga". Piosenka w pewnym sensie jest protestem, mówiącym, aby wszyscy odczepili się od niej, gdyż sama sobie świetnie radzi. A jej milczenie było spowodowane intensywną pracą nad materiałem na płytę.

- Jeżeli szukam materiału przez jakiś czas na płytę, pracuję trochę pocichu, no to muszę mieć dla siebie czas i znaleźć energię, aby doprowadzić sprawę do końca. Nagrałam singla i jestem z tego powodu zadowolona. Piosenka jest próbą rozliczenia się z przeszłością. Jest to też piosenka o tym, że mimo wielu przeciwności losu, naprawdę można iść do przodu.