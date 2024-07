Agnieszka Szulim słynie z ciętego języka, szczególnie od momentu, gdy dostała program "Na Językach" w stacji TVN, gdzie bezpardonowo wypowiadała się o polskich celebrytach. Udowodniła też, że ma dystans do siebie i jest gotowa poświęcić wiele, aby pokazać prawdziwe brutalne oblicze machiny show-biznesu. Przypomnijmy: Mamy zdjęcie Szulim bez makijażu. Widać różnicę?

W najnowszym numerze magazynu "Party" znajdziecie obszerny wywiad z dziennikarką. Agnieszka opowiada w nim głównie o show-biznesie i okazuje się, że nie ma zbyt dobrego zdania na temat naszych rodzimych celebrytów. Twierdzi, że polskie gwiazdy są... bezbarwne.

To jest niesamowite, że w Polsce największą sympatią cieszą się osoby, które są nijakie. Mamy cały szpaler dobrze ubranych mężczyzn, eleganckich kobiet oraz aktorek, które są śliczne i... na tym koniec. Niestety. Mam słabość do celebrytów, którzy zbierają największe cięgi, oni budzą we mnie empatię. W naszym show-biznesie nie ma miejsca na Grycanki czy Natalię Siwiec. Dlaczego? Bo nie! A przecież bez nich byłoby nudno i bezbarwnie. Bez Piotra Kukulskiego też! Dla mnie prawdziwą gwiazdą jest Krystyna Janda. I Grażyna Torbicka - wyznała w rozmowie z "Party".