Agnieszka Szulim wraz z przejściem do TVN zyskała ogromną popularność. Dziennikarka w mgnieniu oka trafiła do grona pierwszoligowych gwiazd, a jej program "Na językach" na jesieni doczeka się czwartego sezonu. Taka popularność nie umknęła uwadze producentom filmu dla dzieci "Wakacje Mikołaja", który lada dzień wchodzi do kin. Przypomijmy: Szulim zagrała w filmie

Wśród gwiazd, które dubbingują główne postacie można usłyszeć zjawiskową Agatę Kuleszę i Tomasza Kota. Dopełnieniem "świętej trójcy" produkcji jest Agnieszka Szulim, której charakterystyczny głos został doceniony po raz kolejny. Wcześniej gwiazda otrzymała propozycję czytania powieści erotycznej, ale wówczas odrzuciła ją.

Na wielkiej premierze Agnieszka wybrała stylizację na bazie mocnych trendów - bluza w kwiatowy print i srebrna mini - wszystko od Mariusza Przybylskiego. Do całości dobrała beżowe szpilki Kazar i oczywiście wyeksponowała swoje bardzo zgrabne nogi.

