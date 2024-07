1 z 8

W środowy wieczór Agnieszka Szulim, podobnie jak kilka jej znanych koleżanek, wybrała się na imprezę w warszawskich Złotych Tarasach organizowaną przez popularny sklep internetowy z markowymi ubraniami. Przypomnijmy: Gwiazdy na wielkiej imprezie sklepu internetowego

Dziennikarka pojawiła się w długim płaszczu, pod którym skrywała seksowną czarną sukienkę z koronkowym dekoltem. Gwiazda po raz kolejny dokonała nieoczywistego wyboru w kwestii obuwia - do stylizacji dobrała bowiem ciężkie zamszowe kozaki. Trzeba jednak przyznać, że Agnieszka potrafi obronić takie połączenia i stają się one powoli jej znakiem rozpoznawczym. Dopisywał jej też humor - wychodząc z imprezy żartowała bowiem, że tym razem nie czeka na nią szofer, nawiązując do plotek, że teraz porusza się tylko prywatnym autem Piotra Woźniaka-Staraka.

Zobacz: Milioner rozpieszcza Szulim. Przedstawił jej teściową w romantycznym miejscu Europy

Jak oceniacie wyczucie modowe Agnieszki?