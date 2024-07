Na otwarciu poznańskiego butiku Moliera2 zobaczyliśmy wiele gwiazd (zobaczcie: Szulim, Kwaśniewska, Horodyńska na otwarciu ekskluzywnego butiku ZDJĘCIA). Tego wieczoru szczególnie efektownie wypadły Agnieszka Szulim i Joanna Horodyńska. Obie w czerni, ale każda wyglądała zupełnie inaczej! Joanna Horodyńska wybrała sukienkę w stylu boho Isabel Marant (2905 zł) i szpilki Gianvito Rossi. W ręce trzymała najmodniejszą torebkę sezonu - czarny model Faye Mini Chloe (kosztujący ok. 2300 zł… niestety już dawno wyprzedany!). Agnieszka Szulim z kolei postawiła na prosty model z kolekcji Victorii Beckham (3595zł) z odsłoniętymi ramionami i zabawnym motywem... zwierzaka ze świecącymi oczami:). Co zaskakujące zestawiła go z wysokimi czarnymi kozakami! Jedynym jasnym akcentem była jej torebka w cielistym kolorze z kolekcji Christiana Louboutin.

Naszym zdaniem obie wyglądały świetnie. A może jednak któraś wypadła lepiej? Jak sądzicie?

Joanna Horodyńska

Agnieszka Szulim

