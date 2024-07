1 z 22

Finałowy odcinek Tańca z Gwiazdami dostarczył ogromnych emocji, zarówno telewidzom, jak i samym uczestniczkom, które aż w trzech tańcach rywalizowały o Kryształową Kulę. Ostatecznie przypadła ona w udziale Agnieszce Sienkiewicz i Stefano Terrazzino. Przypomnijmy: Sienkiewicz i Stefano w ekstazie. Radości ze zwycięstwa w "TzG" nie było końca

Nie zabrakło też innych atrakcji - na parkiecie pojawiły się wszystkie pary czternastej edycji show, w tym wiele twarzy, których dawno tam nie widzieliśmy m.in. Honorata Skarbek, Marta Wierzbicka, Joanna Orleańska czy Marcelina Zawadzka, która zaledwie tydzień temu pożegnała się z programem. Kibicować wpadła też Klaudia Halejcio i zwyciężczyni poprzedniej edycji - Aneta Zając. Gościem muzycznym programu była zaś Sylwia Grzeszczak, która brawurowo wykonała legendarny hit "My Heart Will Go On".

Zobaczcie zdjęcia: