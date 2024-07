Agnieszka Radwańska na meczu Polska-Japonia

Agnieszka Radwańska kibicowała Polakom podczas ich dzisiejszego spotkania z Japonią. Tenisistka, która bierze udział w turnieju w Tokio znalazła czas pomiędzy treningami, żeby wesprzeć siatkarzy. Jak informuje TVN24 Polka usiadła w loży honorowej w towarzystwie ambasadora RP, Cyryla Kozaczewskiego. Towarzyszyła jej również Karolina Woźniacka. Radwańska pochwaliła się na Facebooku zdjęciem z trybun, które podpisała "Kibicujemy siatkarzom".

Reprezentacja Polski po zaciętym meczu pokonała Japonię 3:1. Nasi siatkarze w najbliższym spotkaniu zmierzą się z reprezentacją Włoch . Agnieszka Radwańska z kolei czeka na wynik spotkania między Eliną Switoliną i Olgą Sawczuk. Polka zmierzy się teraz ze zwyciężczynią tego meczu.

Cheering for Poland! #volleyballKibicujemy Polsce! #siatkowka

Posted by Agnieszka Radwanska on 22 września 2015