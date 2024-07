Opublikowana tydzień temu naga sesja Agnieszki Radwańskiej dla magazynu "Body Issue" wywołała w Polsce lawinę komentarzy. Na sportsmenkę spadła fala krytyki, głównie ze strony przedstawicieli kościoła katolickiego. Za pokazanie ciała Radwańska została nawet wyrzucona z akcji "Nie wstydzę się Jezusa". W obronie gwiazdy wypowiedzieli się przedstawiciele show-biznesu. Zobacz: "Jest współczesną Ewą"

Agnieszka zdecydowała się dosłownie przed chwilą wystosować oficjalne oświadczenie w całej sprawie. Na Facebooku zamieściła wpis, w którym wyjaśnia ideę sesji:

Zdjęcia oczywiście nie miały nikogo urazić, a odczytywanie ich jako niemoralne jest wyraźnie sprzeczne z profilem magazynu. Co więcej, zdjęcia te nie zawierają żadnych nieprzyzwoitych treści. Bardzo ciężko trenuję, by utrzymać moje ciało w formie i to właśnie jest myśl przewodnia tego materiału oraz całego magazynu. Jeśli przeczytacie wywiad, przekonacie się, że poświęcony jest on tylko i wyłącznie mojej pracy jako sportowca i temu co muszę robić, aby pozostać w jak najlepszej kondycji w czasie nadchodzących turniejów.