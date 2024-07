W ubiegły weekend Agnieszka Popielewicz i Grzegorz Hyży wzięli cichy ślub we Włoszech. I chociaż prezenterka Polsatu jak i piosenkarz robili wszystko, aby media nie dowiedziały się gdzie odbyła się ceremonia to jeden z tygodników dotarł do zdjęć z uroczystości w Pałacu Senatorskim w Kapitolu. Zobacz: Znamy szczegóły ślubu Popielewicz i Hyżego. Turyści zrobili im zdjęcia we Włoszech

Świeżo upieczona mężatka postanowiła podzielić się swoim szczęściem na Facebooku. Agnieszka Popielewicz wydała oświadczenie w którym potwierdza informacje o ślubie.

- Miło nam poinformować, że wstąpiliśmy w związek małżeński. Uroczystość miała charakter bardzo osobisty i prywatny (w gronie najbliższej rodziny). Z tego powodu też nie przekazywaliśmy i nie zamierzamy przekazywać szeroko rozumianej prasie informacji oraz zdjęć z nią związanych. Dziękujemy Wam bardzo za okazane zrozumienie, wsparcie i gratulacje. Agnieszka i Grzesiek.

Pod wpisem gwiazdy pojawiło się wiele komentarzy i gratulacji od znajomych i przyjaciół z show-biznesu. Zobaczcie kto pogratulował młodej parze:

- I najlepszego!!! Kłamać to Ty nie umiesz! Kocham !!!!- napisała Karolina Malinowska - Wszystkiego najmiłośniejszego- skomentowała Paulina Smaszcz-Kurzajewska - Kochani, serdeczne gratulacje. Cieszę się z Waszego szczęścia:))) Kris- skomentował Krzysztof Ibisz - Ściskam i gratuluję!!!- napisała Anna Wendzikowska

My również gratulujemy i życzy wszystkiego co najlepsze!