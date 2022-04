Zespół Weekend to jedna z najpopularniejszych formacji disco-polo w Polsce. Jej lider Radek Liszewski znalazł się nawet na liście najbardziej wpływowych Polakow. Twórca hitu “Ona tańczy dla mnie” planuje wkrótce wielką rewolucję w zespole. Jaką? Jak dowiedział się portal se.pl, Radek Liszewski chce zaskoczyć widownię nową, lepszą choreografią! Radek Liszewski wie, że taniec na koncertach disco-polo pełni bardzo ważną rolę, dlatego chce popracować nad swoimi umiejętnościami! Lider zespołu Weekend weźmie lekcje u słynnego Rafała "Roofi" Kamińskiego, finalisty pierwszej edycji “You Can Dance”. “Radek chce zaskoczyć swoją widownię. Uważam, że to dobry moment, aby zacząć się rozwijać. Już od września chłopaki planują trening Roofim, to on teraz będzie wymyślał choreografie. Dadzą czadu” - zdradził menedżer zespołu. “Roofi” szkolił swój warsztat m.in. w Londynie i Los Angeles. Tancerz ma duże doświadczenie również w programach rozrywkowych. Pracował jako choreograf w “You Can Dance” oraz w “Małych Gigantach”. Tancerz ma odmienić cały wizerunek zespołu. Czy powstaną nowe układy do ich największych hitów? Czekamy na to! Zobacz: Radek Liszewski schudł już 30 kilo!