Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" jest uwielbiana przez tysiące fanów, którzy kochają oglądać ją zarówno w programie, jak również śledzą jej poczynania w mediach społecznościowych. Metamorfoza bohaterki hitu TTV przyciągnęła do niej jeszcze więcej wielbicieli, ale niestety pojawili się również tacy, którzy patrzą na to nieprzychylnie. Agnieszka często mierzy się z negatywnymi komentarzami i stara się na nie odpowiadać. Tak też stało się i tym razem. Zobaczcie o co chodzi!

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" znów mierzy się z hejtem

Jak wiadomo Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" przeszła ogromną metamorfozę! Schudła ponad 30 kilogramów, zmieniła styl i fryzurę. Teraz wygląda naprawdę olśniewająco i jest inspiracją dla swoich fanów. Gwiazda hitu TTV udowodniła, że ciężką pracą można osiągnąć wszystko o czym się marzy. Wiele osób jest pod ogromnym wrażeniem tego, czego udało się dokonać Agnieszce Kotońskiej. Niestety pojawiają się również tacy, którym najwyraźniej metamorfoza bohaterki "Gogglebox" nie przypadła do gustu.

Pod jednym z ostatnich zdjęć Agnieszki pojawiły się wpisy, w których kilku internautów zarzuca bohaterce hitu TTV, że ma... zbyt duże parcie na szkoło.

- Szkoda, że jak jest kamera to Pani mega gwiazdorzy. - Wygląda lepiej bo sztab stylistów za friko pewnie wypracował taki efekt 😁 Początki w Gogglebox nie były aż takie pięknie 😁😁😁 - Za duże parcie na szkło Pani Agnieszko... Niestety. Tu i tam Pani się wyremontowała, ale słoma z butów i tak wystaje. Za to męża ma Pani bardzo fajnego i nie ma parcia na szkło 👏👏 - piszą fani.

Agnieszka Kotońska odpowiedziała na między innymi ten ostatni komentarz.

uwielbiam moja SŁOMĘ z butów, ktoś mi wystaje 💋😍💖wręcz kocham ta SŁOME❤️ każdy ma jakieś parcie jedni w ubikacji drudzy w TV 💋 (pis. oryg.) - odpowiedziała Agnieszka Kotońska

Jednak internautka nie odpuszczała i dostało się jeszcze nawet... Sylwii Bombie!

tylko fajny program przez takie osoby jak Pani i Sylwia bomba coraz gorzej się ogląda. Więcej plastiku i sztuczności niż normalności. Ale co kto lubi (pis. oryg.) - dodała fanka.

Agnieszka Kotońska postanowiła jeszcze raz jej odpowiedzieć.

aha ! To jeszcze proszę opuścić mój profil i będzie pani się lżej żyło 🤪🤪chyba ze ma pani taka zasadę nie oglądam a komentuje (pis. oryg.) 🙈🙈🙈 - odpisała Agnieszka Kotońska

Gwiazda "Gogglebox" już nie raz przyznawała, że czasami dostaje nieprzychylne komentarze w swoim kierunku, w której zarzucane jest jej np.: niedostosowanie ubioru do swojego wieku. Agnieszka do wszystkiego jednak podchodzi z uśmiechem i dystansem, dlatego dalej robi to, co uważa za słuszne! My w dalszym ciągu jesteśmy pod wrażeniem jej ogromnej pracy, którą włożyła w metamorfozę! Potrzeba naprawdę wiele siły i determinacji, aby osiągnąć tak wspaniałe efekty.

Agnieszka Kotońska stara nie przejmować się hejtem i dalej robi to, co uważa za słuszne! Kilka tygodni temu internautki skrytykowały gwiazdę "Gogglebox" za założenie ich zdaniem... zbyt krótkich spodenek! Wtedy Agnieszka Kotońska również im odpowiedziała!

Chciałabym wyjaśnić zdjęcie w tych spodenkach, które dzisiaj wstawiłam i powiedziałam, że wakacje się zbliżają wielkimi krokami. No... dwie panie oburzone, że jak ja mogę pokazywać się w takich spodenkach, że stara baba i w ogóle... Mogę! Ja dwa lata zap**********m na to, żeby w tych spodenkach chodzić, więc proszę nie hejtować i się ze mną zapisać na siłownię, zdrowo jeść i się suplementować [...] - powiedziała wtedy gwiazda "Gogglebox" na swoim InstaStory.