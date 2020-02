Agnieszka Kotońska w ostatnim czasie zachwyca metamorfozami. Już zupełnie nie przypomina tej siebie, którą widzowie poznali w pierwszym sezonie "Gogglebox. Przed telewizorem". Gwieździe TTV udało się schudnąć ponad 30 kg. Coraz ładniejsza sylwetka to nie jedyna zmiana. Agnieszka właśnie pochwaliła się nową fryzurą! Po charakterystycznym blondzie nie ma śladu. Jak teraz wygląda?

Zobacz także: Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" wreszcie zdradziła, jak udało się jej schudnąć 30kg!

Agnieszka Kotońska postanowiła przyciemnić swoje włosy. Zdecydowała się na ombre w kolorach brązu. Jest bardzo zadowolona ze swojej metamorfozy, o czym poinformowała na swoim Instagramie:

Co powiecie na taka zmianę ❤❤❤ Kobieta jednak zmienną jest, lubię zmian... Jejku ja już tyle zmieniłam w swoim życiu i udowodniłam sobie,że wszystko można ❤❤❤💣🖤🖤 Jak Wam się podoba moja nowa fryzurka 🖤🖤

Kiedy Agnieszka Kotońska wystąpiła w pierwszym sezonie "Gogglebox. Przed telewizorem" dała się poznać jako szalona miłośniczka różowych włosów. Potem bardzo często eksperymentowała z fryzurą:

Włosy to ja miałam różne....różowe, blond, loki, koki, fale, długie, krótkie... Teraz czas, żeby spoważnieć. NIEE 🙂 to kolejna metamorfoza... No i jak? 🖤🖤Elegancja - Francja... hihi