Agnieszka Kotońska w ostatnim czasie przeszła ogromną metamorfozę. Gwiazda programu "Gogglebox. Przed telewizorem" schudła ponad 30 kg i teraz może się pochwalić naprawdę szczupłą i piękną sylwetką! Bohaterka hitu TTV w ostatnim wpisie na Instagramie poinformowała fanów, co zmotywowało ją do podjęcia tej decyzji. W swoim poście dała wiele motywacji każdemu, kto pragnie coś zmienić w swoim życiu. Poznajcie tę wspaniałą historię Agnieszki Kotońskiej!

Agnieszka Kotońska wyjawiła, co skłoniło ją do odchudzania

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox. Przed telewizorem" jest prawdziwą inspiracją dla każdego, kto chce pozbyć się zbędnych kilogramów. Bohaterka hitu TTV zrzuciła już ponad 30 kg i wygląda na to, że w dalszym ciągu nie odpuszcza! Od wielu miesięcy media i fani zachwycają się nową odmienioną Agnieszką, jednak do tej pory nie wiadomo było, co tak naprawdę skłoniło gwiazdę do podjęcia tej decyzji.

Teraz jednak wszystko stało się jasne. Agnieszka Kotońska w swoim obszernym wpisie, zamieszczonym w mediach społecznościowych opowiedziała jak udało jej się zmotywować do diametralnej zmiany w swoim życiu.

Od ponad dwóch lat żyje inaczej ,oddycham inaczej i czuje się inaczej 😉Postawiłam sobie wytyczyć nowe plany ❤

👉Systematyczność

👉 silna wola 👉głowa przestawiona na zdrowy styl życia

👉determinacja w dążeniu do wymarzonego celu 😉😉😉😉❤ - zaczęła swój wpis Agnieszka Kotońska

W dalszej części postu gwiazdy "Gogglebox..." dowiadujemy się, co było głównym powodem podjęcia decyzji o odchudzaniu.

Pytacie się co mnie skłoniło -- widok własnej osoby w lustrze niby się akceptowalam niby lubiłam Agnieszkę z odbicia w lustrze ,a jednak coś było nie tak ,zakupy w sklepie z ubraniami gdzie za każdym razem słyszałam NA PANIA NIE MA ROZMIAROW doprowadzaly mnie do szalu wrecz do płaczu 😉ale tak naprawę sama byłam sobie winna. Wolałam siedzieć przed telewizorem z chipsami i butelka slodzonego napoju narzekajac jak Ja to mam źle w życiu niż ruszyć dupe z kanapy.😃😃😃 (pisownia oryginalna)

Teraz Agnieszka Kotońska jest już naprawdę szczęśliwą kobietą, która swoją postawą motywuje innych do działania!

Dziś już widzę się w lustrze taka Siebie jaka chce widzieć i w każdym sklepie są na mnie rozmiary hihi ❤ .mówią że wraz z upływem kg rośnie wiara w siebie i dostajesz jeszcze większysz skrzydeł do życia i z tym się zgodzę ❤❤❤ Ps..jakby mi ktoś przeszło 2 lata temu powiedział że będę zdrowo jeść i latać na siłownię z uporem wariata to zabilabym go śmiechem haha❤❤❤ dobrze że się wtedy nie miałam z kim założyć o prawa rękę bo dziś była bym czasem bez ręki 😂😂😂😂😂😋😋😋

My jesteśmy pod ogromnym wrażeniem zmiany, jaką przeszła Agnieszka! Osiągnięcie tak spektakularnych rezultatów to naprawdę ogromny wyczyn. To fantastyczne, że teraz gwiazda "Gogglebox..." motywuje do działania także inne osoby.

Agnieszka Kotońska schudła ponad 30 kg! Gwiazda zmieniła także fryzurę i styl ubioru.