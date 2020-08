Agnieszka Kotońska z "Gogglebox. Przed telewizorem" korzysta z ostatnich chwil urlopu. Na Instagramie bohaterki hitu TTV regularnie pojawiają się zdjęcia z wyjazdu, na których możemy zobaczyć jak świetnie bawi się z całą rodziną! Tym razem gwiazda "Gogglebox"pochwaliła się fotografiami, na których widzimy ją w sukni z odważnym rozcięciem. Jakiś czas temu jedna z internautek zarzuciła Agnieszce, że ma cellulit. Te zdjęcia wyjawiają całą prawdę na ten temat! Zobaczcie sami!

Zobacz także: Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" szczerze o zmianach w życiu. Fani: "Czyżby rozstanie z mężem?" Odpowiedziała!

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" w sukience z odważnym rozcięciem eksponuje swoje nogi. Teraz wyszła prawda o jej cellulicie

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox. Przed telewizorem" to niewątpliwie obok Sylwii Bomby i Ewy Mrozowskiej jedna z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek tego programu. Bohaterka hitu TTV od przeszło dwóch lat zachwyca swoją metamorfozą - dzięki ścisłej diecie i ćwiczeniom udało jej się schudnąć ponad 30 kg. Agnieszka chętnie relacjonowała swoją walkę o szczupłą sylwetkę za pośrednictwem Instagrama. Fani do tej pory podziwiają ją za determinację i zaangażowanie. Teraz gwiazda "Gogglebox" jest inspiracją dla każdego, kto chce odmienić swoje życie!

Agnieszka Kotońska niestety czasami zmaga się również z przykrymi komentarzami. Ostatnio pod zdjęciem w bikini jedna z internautek zarzuciła jej, że ma nieatrakcyjny cellulit. Wtedy też gwiazda hitu TTV odpowiedziała:

Może na foto nie widać, ale pochwalę się, że mam jeszcze kilka rozstępów, z których jestem dumna, bo jestem szczęśliwą mamą pięknego, mądrego syna. Zresztą ja nic nikomu nie muszę udowadniać. Jestem szczęśliwą kobietą i tego również Ci życzę - odpowiedziała Agnieszka na Instagramie.

Najważniejsze jest to, że Agnieszka ma do wszystkiego dystans i nie przejmuje się hejtem. Dalej robi to co kocha i cieszy się życiem, co widać chociażby na najnowszych zdjęciach. Bohaterka "Gogglebox" zapozowała do nich w długiej sukni z odważnym rozcięciem. Tym samym wyeksponowała swoje piękne nogi, na których naprawdę ciężko dopatrzeć się jakiegokolwiek cellulitu. Agnieszka Kotońska wygląda po prostu wspaniale! Zobaczcie sami!

Instagram

Również fani są pod ogromnym wrażeniem jej formy i radości z życia!

- Aga zdradź przepis na młodość. U ciebie czas sie zatrzymal ❤️ - Aga jaka bo bomba laska😁🤩😘😍👄❤️ - Pięknie Pani wygląda w tej sukni😍 A takie zdjęcia najlepsze,z zaskoczenia🙈😂 - Pięknie Aguś, nie mogę się napatrzeć 😍 - piszą fani.

My również jesteśmy pod ogromnym wrażeniem! Agnieszka Kotońska nie przestaje zachwycać!

Agnieszka Kotońska jest również szczęśliwą babcią, mamą oraz żoną! Niedawno ze swoim mężem świętowała 25. rocznicę ślubu!