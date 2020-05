Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" w bikini. Pokazała zdjęcie sprzed metamorfozy. Co za zmiana!

Agnieszka Kotońska jest jedną z gwiazd "Gogglebox" i już od dawna zaskakuje fanów programu swoimi metamorfozami. Nie chodzi tylko o zmianę koloru włosów, które gwiazda TTV uwielbia, ale o przemianę, jaką przeszła w ciągu ostatnich dwóch lat. Agnieszka Kotońska postanowiła zawalczyć o idealną figurę i udało jej się nie tylko zrzucić zbędne kilogramy, ale całkowicie zmienić styl życia. Teraz ćwiczy i zdrowo się odżywia, a efekty swojej przemiany pokazała, porównując dwa zdjęcia. Tym samym chce zmotywować kobiety do zadbania o siebie i pokazuje, że walka z nadwagą jest trudna, ale możliwa do wygrania! Te zdjęcia trzeba zobaczyć!

Agnieszka Kotońska obecnie może pochwalić się doskonałą figurą, którą zyskała dzięki zrzuceniu 30 kilogramów i regularnym ćwiczeniom. Ale nie zawsze tak wyglądała! Kiedyś ważyła 106 kilogramów, ale postanowiła to zmienić, a teraz motywuje innych:

Odważnie dziś u mnie ale tak było,dużo mnie to kosztowało odwagi żeby pokazać Wam jak było 🙈mam nadzieję że tymi fotkami Was zmotywuje i dam Wam wielkiego kopa do działania, do wali o taka siebie która chcesz być ❤❤ dałam te dwa zdjęcia do porównania żeby Was zmotywować że MOZNA JAK TYLKO SIE CHCE !! - napisała Agnieszka Kotońska na Instagramie.