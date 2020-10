Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" świętuje urodziny męża! Pokazała wzruszające nagranie. "Jesteś największym szczęściem jakie spotkało mnie w życiu"

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox. Przed telewizorem" świętuje urodziny męża! Gwiazda hitu TTV nie raz wspominała o tym, że Artur Kotoński jest jej najlepszym przyjacielem i wielkim wsparciem. Z tej wyjątkowej okazji bohaterka "Gogglebox" pochwaliła się romantycznym nagraniem ze swoim ukochanym i zamieściła wzruszający wpis. Zobaczcie jak oni się kochają!

Zobacz także: Internauci atakują Agnieszkę Kotońską: "Nos sobie zrób". Gwiazda "Gogglebox" szczerze o operacjach plastycznych

Agnieszka i Artur Kotońscy z "Gogglebox. Przed telewizorem" w tym roku świętowali 25. rocznicę ślubu. Para w dalszym ciągu darzy się ogromnym uczuciem i naprawdę wspaniale patrzy się na ich szczęście. Również fani Agnieszki i Artura są zachwyceni, że pomimo upływu lat, są w sobie dalej tak szaleńczo zakochani. To zdecydowanie prawdziwa i wielka miłość!

Gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" jest bardzo aktywna na Instagramie, dzięki czemu na bieżąco dowiadujemy się, co słychać u rodziny Kotońskich. I właśnie okazało się, że ta urocza para ma kolejne powody do świętowania, ponieważ Artur Kotoński obchodzi urodziny! Z tej okazji jego żona podzieliła się pięknym wpisem i romantycznym filmem na Instagramie.

Kochani tyle szczęścia na jednym filmiku kochanie to dla Ciebie @arturkotonski ❤️❤️🎂🎂🎂🎂urodzinowo ❤️❤️❤️❤️

Kocham jak do końca świata i jeden dzień dłużej ❤️❤️❤️razem jeszcze mnóstwo Twoich urodzin❤️❤️❤️jesteś największym szczęściem jakie spotkało mnie w życiu !!! KOCHAM Cię !!! W Twoje urodziny My! - napisała Agnieszka Kotońska.