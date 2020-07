Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" przytyła i pokazała swój brzuch. To wszystko przez wakacje!

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox. Przed telewizorem" na swoim InstaStory wyjawiła, że podczas wakacji... przytyła! Gwiazda hitu TTV ostatnio była na urlopie i wygląda na to, że na ten czas zrezygnowała z diety. Pokazała również, jak wygląda teraz jej brzuch. Jaki ma plan na zrzucenie nadprogramowych kilogramów po wakacjach? Zobaczcie!

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox. Przed telewizorem" przytyła! Zdradziła, jak zamierza zrzucić nadprogramowe kilogramy.

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox. Przed telewizorem" przeszła ogromną metamorfozę! Bohaterka hitu TTV schudła ponad 30 kg i do tej pory nawet na chwilę nie odpuszczała zdrowej diety i treningów, które dały tak spektakularne rezultaty. Jednak ostatnio gwiazda "Gogglebox" wybrała się na wakacje. Wygląda na to, że podczas tego rodzinnego wypadu zrezygnowała z diety, co oczywiście teraz wiąże się z pewnymi konsekwencjami.

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" przyznała, że niestety - przytyła! Wyjawiła to na swoim InstaStory, pokazując przy tym swój brzuch. Na szczęście kilka dodatkowych kilogramów nie są już dla gwiazdy TTV dużym problemem, ponieważ Agnieszka Kotońska doskonale wie co robić, aby szybko i skutecznie się ich pozbyć. Po wakacyjnych szaleństwach już na szczęście niewiele zostało.

Żeby nie było "bebzona" - już mi mało zostało po wakacyjnych szaleństwach. Także te kilogramy, które przywiozłam z "Zatoki Słońca", to za chwilę ich nie będzie - wyznała Agnieszka Kotońska na swoim InstaStory.

Agnieszka przyznała, że podczas wakacji nie zamierzała rezygnować z alkoholu czy innych przyjemności. Teraz jednak już wraca do diety, w której procenty nie mają miejsca! Dużo warzyw, owoców i wody szybko sprawi, że gwiazda "Gogglebox" wróci do swojej wagi sprzed urlopu. Taką dietę poleciła również swoim fankom.

Na szczęście to tylko nadprogramowych kilogramów, a nie efekt jojo. Gwiazda nie zwalnia tempa i dalej będzie zdrowo się odżywiać i uczęszczać na siłownię.