Agnieszka Kotońska z "Gogglebox” zrezygnowała ze zdrowej diety! "Będę grubsza od Artura"

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox. Przed telewizorem" wyjawiła na swoim InstaStory, że... zrezygnowała z diety! Przyznała również, że zaledwie po niecałych dwóch dniach zlekceważenia zdrowego odżywiania przybrała aż 3 kilogramy. Gwiazda hitu TTV stwierdziła również, że niedługo będzie grubsza od... swojego męża! Dlaczego zatem porzuciła zdrowe odżywianie? Zobaczcie!

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox. Przed telewizorem" od przeszło dwóch lat ściśle przestrzegała diety i treningów. Dzięki zmianie stylu życia, bohaterka hitu TTV schudła ponad 30 kilogramów, a jej metamorfoza zmotywowała do działania także fanów. Gwiazda "Gogglebox" zmieniła również styl oraz fryzurę i naprawdę olśniewa swoim wyglądem. Przed kilkoma dniami Agnieszka i Artur Kotońscy świętowali również 25. rocznicę ślubu. Oczywiście na ten czas gwiazda pozwoliła sobie na ustępstwa od diety. Ale wygląda na to, że gwiazda "Gogglebox" planuje na dłużej rozstać się ze zdrowym odżywianiem.

Aktualnie Agnieszka i Artur Kotońscy przebywają na wakacjach. Jak poinformowała na swoim InstaStory bohaterka hitu TTV, przez cały wypoczynek nie planuje rezygnować z żadnych przyjemności. To niestety ma swoje konsekwencje, bo już po niecałych dwóch dniach, Agnieszka Kotońska zauważyła u siebie 3 nadprogramowe kilogramy.

Powiem Wam tak. Wrzesień po powrocie będzie ciężki, dlatego że ja będę grubsza od Artura. […] D**a mi po wszystkim rośnie i przyznaję się bez bicia, że ja już mam 3 do przodu, a dopiero jesteśmy 1,5 dnia. Także bądźcie dla mnie bardzo wyrozumiali. Mój mąż nie jest dla mnie wyrozumiały, bo powiedział, że mam naprawdę wielki tyłek. Ale kochani, obiecuję Wam, że się poprawię od września. Będziemy robić challenge, będziemy się odchudzać, ale na wakacjach się nie odchudzajcie, no nie da rady przysięgam. […] Audi do domu mnie nie uciągnie, a tu 8 dni jeszcze przed nami - wyznała Agnieszka Kotońska na swoim InstaStory.