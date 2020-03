Agnieszka Kotońska z "Gogglebox. Przed telewizorem" odchudza męża! I to w jaki sposób!

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox. Przed telewizorem" przeszła spektakularną metamorfozę! Gwiazda kompletnie odmieniła swoje życie i może pochwalić się nowym, pięknym wyglądem i szczupłą sylwetką. Jak się okazało, teraz do zmiany zachęciła także swojego ukochanego męża. Gwiazda hitu TTV podzieliła się z fanami nagraniami, na których trenuje razem ze swoim partnerem. Zobaczcie z czego zrobili sprzęt do ćwiczeń!

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox. Przed telewizorem" zachęciła męża do ćwiczeń!

Agnieszka Kotońska od kilku miesięcy nie przestaje zachwycać swoją przemianą! Gwiazda "Gogglebox" przewróciła swoje życie do góry nogami - przeszła na zdrową dietę i zaczęła uprawiać sport. Efekt? Ponad 30 kg mniej! Agnieszka stała się prawdziwą inspiracją dla internautów, którzy także chcieliby zawalczyć o swoją sylwetkę. Gwiazda jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i na bieżąco informuje fanów o swoich kolejnych postępach. Nie brakuje także postów motywacyjnych, w których Agnieszka zachęca wszystkich do zdrowego trybu życia.

Jak się okazało, gwiazda "Gogglebox" postanowiła także zmotywować do działania swojego ukochanego męża, Artura! Na Instagramie Agnieszki Kotońskiej pojawiły się nagrania, na których para intensywnie trenuje. Nie jest to jednak trening z wykorzystaniem sportowego sprzętu. Małżeństwo zdecydowało się użyć do ćwiczeń drewnianych bali! Gwiazda hitu TTV zamieściła również bardzo osobisty wpis, dotyczący jej pięknej relacji z mężem.

Razem do końca świata i jeden dzień dłużej ❤❤❤❤❤najważniejsze że razem śpimy, kłócimy się, ćwiczymy, gotujemy, wyjeżdżamy, dbamy o dom ,razem też sprzątamy...robimy remonty we własnym ciasnym mieszkaniu, sadzimy kwiatki czy pijemy drinki ❣😉😉😘❤❤❤🥰🥰😋🥰😋😃 Najważniejsze że mamy siebie i możemy na siebie liczyć w każdej sytuacji 🥰🥰🥰 Ktoś patrzy z boku i mówi seriooo Wy jesteście razem 27lat.. Takk serio na poważnie 😋😋😋 to nie film w którym można zmienić scenariusz ..TO NASZE ZYCIE KTORE KOCHAMY ❤❤❤❤ ----‐--

Pod postem Agnieszki pojawiło się mnóstwo komentarzy fanów pary, którzy teraz trzymają kciuki także za jej męża.

- O matko mąż dał się namówić 😱 😱 😂😂 brawo wy 😘 😘. Zdrówka dla was - Brawa dla Artura za podjęcie walki 👏👏 Powodzenia wytrwalosci życzę 💪✊ Dobrze że ma Ciebie ma kto pilnowac 😊 - Jej!! Świetna alternatywa siłowni 😍🏋🏼‍♀️ Cudownie,no i zawsze z uśmiechem 😊😊 pozdrawiam cieplutko🥰😘 - Niech moc będzie z wami 💪💪💪💪💪💪💪💪 - piszą zachwyceni internauci.

My także trzymamy kciuki za Artura, który dołączył do Agnieszki i wspólnie z nią wykonuje ćwiczenia. W zdrowym ciele, zdrowy duch!

Agnieszka Kotońska schudła już ponad 30 kg i nie zamierza zwalniać tempa! W dalszym ciągu gwiazda zdrowo się odżywia i ciężko trenuje.