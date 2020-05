Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" powiększyła usta? Gwiazda TTV odpowiedziała, czy stosuje zabiegi medycyny estetycznej!

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" opublikowała w mediach społecznościowych kolejne zdjęcie, którym motywuje swoje obserwatorki do zmiany stylu życia. Tym razem wokół filmiku pojawiły się spore kontrowersje! Internautki zarzucają Agnieszce Kotońskiej nie tylko, że powiększyła usta, ale podejrzewają też stosowanie innych zabiegów medycyny estetycznej. Gwiazda, która do tej pory szczerze porusza temat swojej metamorfozy i utraty dodatkowych kilogramów, odpowiedziała na te zarzuty! Zobaczcie, co napisała...

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" powiększyła usta?

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" opublikowała na Instagramie krótkie nagranie, na którym widać jak gwiazda wypoczywa na hamaku. Okazuje się, że krótka relacja wywołała spore kontrowersje, a fani podejrzewają, że uczestniczka "Gogglebox" zdecydowała się na zabiegi medycyny estetycznej:

Co się Pani stało w usta? - zapytała jedna z Internautek.

Na odpowiedź Agnieszki Kotońskiej nie trzeba było długo czekać. Gwiazda TTV z typowym dla siebie poczuciem humoru wyznała:

pszczoła mnie ugryzla💖hihi 💋napisałam to dla żartu z ustami wszystko u mnie w porządku:-) nic nie robiłam nic nie kombinowalam 💖

Okazuje się jednak, że to nie koniec zarzutów pod najnowszym zdjęciem uczestniczki "Gogglebox". Internautki pytają też czym Agnieszka Kotońska wygładza zmarszczki na czole i czy zdecydowała się na ingerencję w policzki:

Agnieszko a jakie zastrzyki stosowałaś na zmarszczki na czole? widać że było robione a policzki? Nie chce się wtrącać, ale raczej były robione więc po co pisać, że nic 🤷🏻‍♀️

Agnieszka Kotońska zdecydowała się ostatecznie rozwiać wszelkie wątpliwości i napisała:

nigdy w życiu nic nie robiłam z twarzą, nigdy nie korzystałam i nie korzystam z medycyny estetycznej 😍 jeśli zacznę coś kombinować z twarzą obiecuje że tutaj o wszystkim zamelduje😘 - odpowiedziała swoim fankom.

Wszystko wskazuje na to, że filtr użyty przez gwiazdę TTV wprowadził takie zamieszanie! Sami zobaczcie!

Agnieszka Kotońska przeszła zaskakującą metamorfozę!

Teraz gwiazda programu "Gogglebox" motywuje inne kobiety do zmiany stylu życia.