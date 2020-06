Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" podkreśliła swoją figurę seksownym strojem kąpielowym! Wiemy gdzie i za ile go dostaniecie!

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox. Przed telewizorem" wciąż nie przestaje zachwycać swoją szczupłą sylwetką! Gwiazda hitu TTV aktualnie odpoczywa podczas długiego weekendu czerwcowego i oczywiście nie zabrakło kąpieli w basenie. Bohaterka "Gogglebox" postawiła na fantastyczny strój kąpielowy, który idealnie podkreślił jej piękne kształty! Zobaczcie jak seksownie w nim wygląda i sprawdźcie gdzie i za ile go dostaniecie!

Zobacz także: Internautki skrytykowały Agnieszkę Kotońską za zbyt krótkie spodenki! Jest mocna odpowiedź bohaterki "Gogglebox"!

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" w seksownym kostiumie kąpielowym!

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox. Przed telewizorem" przeszła ogromną metamorfozę! Bohaterka hitu TTV schudła ponad 30 kg i w dalszym ciągu nie odpuszcza! Zdrowa dieta i treningi przyniosły spektakularne rezultaty, które widać chociażby na najnowszych nagraniach. Agnieszka Kotońska razem z rodziną wypoczywa podczas długiego weekendu czerwcowego. Gwiazda "Gogglebox" zamieściła nagrania na których możemy zobaczyć ją w seksownym stroju kąpielowym!

Instagram

Agnieszka Kotońska podkreśliła nim swoje piękne kształty. Gdzie zatem możecie dostać to cudo? Strój kąpielowy, który ma na sobie gwiazda hitu TTV jest dostępny na stronie feba.pl w cenie 269 złotych!

Instagram

Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem figury Agnieszki Kotońskiej! Co skłoniło ją do walki o szczupłą sylwetkę? Jakiś czas temu Agnieszka Kotońska to zdradziła!

Pytacie się co mnie skłoniło -- widok własnej osoby w lustrze niby się akceptowalam niby lubiłam Agnieszkę z odbicia w lustrze ,a jednak coś było nie tak ,zakupy w sklepie z ubraniami gdzie za każdym razem słyszałam NA PANIA NIE MA ROZMIAROW doprowadzaly mnie do szalu wrecz do płaczu 😉ale tak naprawę sama byłam sobie winna. Wolałam siedzieć przed telewizorem z chipsami i butelka slodzonego napoju narzekajac jak Ja to mam źle w życiu niż ruszyć d**e z kanapy.😃😃😃 (pisownia oryginalna) - pisała Agnieszka Kotońska.

Dzięki silnej woli, konsekwencji w działaniu i ciężkiej pracy, Agnieszka Kotońska może teraz założyć tak seksowny strój! Jak Wam się podoba? My mówimy wielkie WOW!

Instagram

A tak Agnieszka Kotońska wyglądała przed rozpoczęciem diety i treningów! Aż trudno uwierzyć, że to ta sama osoba.