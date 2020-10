Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" walczy z hejerami! "Ja też nie jestem idealna, ale...”

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" już od jakiegoś czasu zmaga się z fają hejtu w mediach społecznościowych. Od kiedy gwiazda TTV przeszła ogromną metamorfozę, zmieniła też swój styl ubierania i znacznie częściej podkreśla swoją doskonałą figurę. Okazuje się, że niektóre stylizacje Agnieszki Kotońskiej wywołują prawdziwą burzą na Instagramie. Niektóre Internautki uważają, że uczestniczka programu "Gogglebox" nosi ubrania, których w tym wieku nie przystoi. Uwagi dotyczą m.in zbyt krótkich sukienek czy odważnych stylizacji!

Teraz Agnieszka Kotońska pochwaliła się na Instastories nowym zestawem ze skórzanymi szortami i ciężkimi butami i postanowiła zareagować na krytyczne wiadomości, których dostaje tak wiele!

Gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" pochwaliła się nową stylizacją, w której wykorzystała aktualne trendy czyli skórzane szorty, ciężkie buty i bluzę. Prezentując nowy jesienny zestaw Agnieszka Kotońska powiedziała wprost, że za chwilę otrzyma mnóstwo krytycznych wiadomości dotyczącej jej stylizacji, w których przeczyta, że nosi ubrania dla zdecydowanie młodszych kobiet. Co więcej niektórzy hejterzy piszą wprost - "starej babie nie przystoi":

Uczestniczka hitowego programu TTV zdecydowała się zareagować na falę hejtu, z jaką się zmaga i wyznała, że ludzie czują się anonimowi w sieci i pozwalają sobie na więcej niż w rzeczywistości, ale ona sama nie ma zamiaru się na to godzić:

Gwiazda "Gogglebox" ma dla swoich obserwatorów dobrą radę. Uważa, że lepiej podarować komuś uśmiech i sprawić mu radość niż pisać krytyczne komentarze

Ja też nie jestem idealna, ale staram się poprawiać. Jedyne, co możemy podarować drugiej osobie to prawdziwy, szczery uśmiech. Czasem ten uśmiech może rozwiązać wszystko. (...) Ja zawsze mam uśmiech przyklejony do twarzy