Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" jest przeciwna noszeniu maseczek?! "Kocham wolność! Bez ograniczeń, bez nakazów"  

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox. Przed telewizorem" pochwaliła się nowym zdjęciem, które opatrzyła dość długim wpisem. Pod fotografią, gwiazda hitu TTV napisała, że na jej profilu nie zobaczymy żadnego zdjęcia w maseczce. Wygląda na to, że Agnieszka Kotońska nie jest ich zwolenniczką. Dlaczego? Sprawdźcie!

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox. Przed telewizorem" to niekwestionowana gwiazda tego programu! Widzowie pokochali ją za charyzmę, nietuzinkowe teksty i osobowość. Bohaterka hitu TTV przeszła też ogromną metamorfozę w ciągu ostatnich dwóch lat! Schudła ponad 30 kg, zmieniła styl i kolor włosów i stała się prawdziwą inspiracją dla wielu fanów. Agnieszka Kotońska promienieje i tryska radością! Widać to również na najnowszym zdjęciu!

Gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" pochwaliła się fotografią ze spaceru. Jak wiadomo nadal obowiązuje nakaz noszenia maseczek w przestrzeni publicznej. Agnieszka Kotońska jednak nie zasłoniła ust i nosa. Dlaczego? To wyjaśniła w swoim wpisie.

Kochani dziś w czasie pandemii, gdzie nie wiesz w jakim świecie obudzisz się kolejnego dnia i nie wiesz w jakiej sytuacji się znajdziesz i co na Ciebie czeka 🌝 najpiękniej to co tylko możesz zrobić uśmiechnij się do siebie, do lustra, do ludzi, do wszystkich. [...] Ps..u mnie fotek z maseczką niestety nie będzie ja KOCHAM WOLNOŚĆ ❤WOLNOŚĆ W ŻYCIU ❤ bez ograniczeń, bez nakazów-zakazów chce żyć tak jak chce. Moje życie to mój własny kolorowy świat który widzę przez różowe okulary❤👀👓👓Kochaj ludzi ,kochaj Siebie 🥰🤩 WOLNOŚĆ ❤ - napisała Agnieszka Kotońska pod fotografią.