Agnieszka Kaczorowska w dwóch stylizacjach na jednej imprezie! Aktorka wraz z Pauliną Sykut poprowadziła imprezę "Roztańczony Narodowy" na Stadionie Narodowym w Warszawie. Na scenie wystąpili między innymi zespół Weekend czy Boys. Agnieszka Kaczorowska zaprezentowała się w dwóch stylizacjach. Obie były bardzo seksowne. Jedna z nich to czerwona, dopasowana kreacja do ziemi. Druga z kolei to kobieca mini z odkrytymi ramionami. W obu przypadkach tancerka wyglądała rewelacyjnie, ale nam chyba bardziej przypadła do gustu ognista czerwień, a Wam?

