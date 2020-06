Agnieszka Kaczorowska pokazała swoje zdjęcie sprzed lat i zdradziła, jak udało się jej schudnąć! 

Agnieszka Kaczorowska zdradziła sekret swojej metamorfozy! Gwiazda serialu "Klan" porównała swoje zdjęcia z 2013 i 2019 roku i opublikowała wpis w którym wspomina swoją drogę do idealnej figury. Jak udało się jej schudnąć? Agnieszka Kaczorowska nie ukrywa, że zajęło jej to kilka lat, ale dziś jest zadowolona ze swojego wyglądu. Zobaczcie, co napisała o swojej metamorfozie!

Agnieszka Kaczorowska szczerze o swoim wyglądzie

Agnieszka Kaczorowska blisko rok temu po raz pierwszy została mamą, ale już kilka miesiący po porodzie mogła pochwalić się naprawdę szczupłą figurą. Internauci zachwycają się wyglądem gwiazdy "Klanu", która chętnie podkreśla swoją sylwetkę w kobiecych stylizacjach. W najnowszym wpisie na Instagramie Agnieszka Kaczorowska nie ukrywa, że dziś jest zadowolona ze swojego wyglądu- okazuje się jednak, że nie zawsze tak było. Teraz aktorka zdradziła sekret swojej metamorfozy! Agnieszka Kaczorowska porównała swoje zdjęcia z 2013 roku oraz fotkę na której w 2019 roku pozowała razem z mężem.

Moja metamorfoza to nie tylko zasługa tego Pana, który stoi obok mnie na drugim zdjęciu, aczkolwiek miał on swój wpływ...😌😉 To też nie dieta cud i specjalny zestaw ćwiczeń. To również nie operacje i zabiegi. To MIŁOŚĆ. ❤️ Multum miłości w moim życiu. Na pierwszym miejscu miłość do siebie.🥰 Tak, chcę Wam wykrzyczeć - kochajcie się prawdziwie Drogie Kobiety !- napisała na Instagramie.

W dalaszej części wpisu Agnieszka Kaczorowska opowiedziała o swojej walce o świetną figurę.

Czasem świetnym początkiem jest dieta i ćwiczenia...ale u mnie pilnowanie jedzenia oraz mocny trening był od 6. roku życia. Ja potrzebowałam spać na ziemię, aby się odbić ze zdwojoną siłą! Potrzebowałam gruntownego porządku w głowie. Trwało to przez kilka lat i jeśli ktoś mnie obserwował, to mógł dojrzeć wzorcową sinusoidę...raz na górze, raz na dole. Teraz czuję, że naprawdę jestem w najlepszym momencie swojego życia- dodała Agnieszka Kaczorowska.

W jednym z komentarzy pod swoimi fotkami dodała:

to zestawienie zdjec pokazuje wpływ miłości do samej siebie NA MNIE. Ja schudłam i według mnie wypiękniałam - przynajmniej tak się czuję. Ja znalazłam swój styl i uważam, że jestem znacznie lepiej wystylizowana. Ja podkreślam to co we mnie najlepsze zamiast zakrywać to czego się wstydzę. Ja mam u boku wspaniałego męża...nie jestem sama ani samotna. Ja to ja. A na każdego ta miłość wpłynie inaczej.

Internauci są zachwyceni wpisem młodej mamy!

- Uwielbiam Cię Aga! Świetnie dobierasz słowa, wiesz jak trafić 😇❤️

- Piękny wpis ! Dzięki za te słowa.... naprawdę!

- Pięknie napisane! Niech trwa ta chwila!😍😍😍😍- komentują fani.

Zobaczcie cały wpis Agnieszki Kaczorowskiej i jej zdjęcie sprzed lat!

Agnieszka Kaczorowska zdradza sekret swojej metamorfozy.

Gwiazda serialu "Klan" dziś zachwyca swoim wyglądem.