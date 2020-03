Agnieszka Kaczorowska dba o aktywność córeczki! Jak spędza z nią wolny czas?

Agnieszka Kaczorowska odkąd została mamą w pełni poświęca się macierzyństwu. Gwiazda doskonale łączy obowiązki zawodowe z opieką nad maleństwem i często informuje swoich fanów o tym, jak spędza czas z Emilką. Ostatnio aktorka pochwaliła się uroczym zdjęciem z córeczką z... basenu! Okazuje się, że Agnieszka Kaczorowska od pierwszych chwil chce zaszczepić swoje dziecko pasją do aktywności fizycznej.

Agnieszka Kaczorowska pokazała jak spędza wolny czas z córeczką

Agnieszka Kaczorowska pod koniec lipca 2019 roku po raz pierwszy została mamą. Na świat przyszła jej córeczka Emilka, która jest prawdziwym oczkiem w głowie gwiazdy. Tancerka świetnie łączy wszystkie obowiązki i trzeba przyznać, że jest naprawdę doskonale zorganizowaną mamą! Jak wiadomo aktorka razem z mężem od kilku lat z powodzeniem prowadzą szkołę tańca. Wygląda na to, że gwiazda chce również zaszczepić pasję do aktywności fizycznej u swojej córeczki!

Ostatnio w mediach społecznościowych Agnieszki Kaczorowskiej pojawiło się zdjęcie, na którym gwiazda pochwaliła się, jak spędza wolny czas z Emilką. Aktorka zdecydowała się razem ze swoją pociechą uczęszczać na basen, gdzie prowadzone są zajęcia dla maluchów.

W soboty chodzimy na basen! 💙 A Wy jakie formy rozwoju wybieracie dla swoich Maluchów? Chodzicie na jakieś zajęcia dla niemowlaków? 💪🏻 - napisała pod zdjęciem Agnieszka.

Fani w komentarzach pod zdjęciem są pełni podziwu dla Agnieszki, która pomimo tylu obowiązków, potrafi znaleźć czas na wszystko, a przede wszystkim zadbać o rozwój swojej córeczki.

- Zabiegana mama, ale dla córeczki i basen zawsze znajdzie czas, podziwiam, znam mamy niepracujące którym się na basen nie chce iść, pozdrawiam mame, tate i córeczke💋💝😁 - Świetna forma aktywności i wspólnie spędzanego czasu 😊 - piszą fani gwiazdy.

A wy, co myślicie o takiej formie spędzania czasu z maluchami? My uważamy, że to wspaniały pomysł, aby od najmłodszych lat zadbać o prawidłowy rozwój dziecka. Podziwiamy Agnieszkę za tak świetną organizację i łączenie macierzyństwa z obowiązkami zawodowymi.

Agnieszka Kaczorowska została mamą pod koniec lipca 2019 roku. Szybko powróciła do pracy, jednak każdą wolną chwilę poświęca swojej ukochanej córeczce.