Agnieszka Kaczorowska pokazała nowe zdjęcie. Fani piszą: "Kolejny bobas!"

Agnieszka Kaczorowska na swoim Instagramie pokazała piękne zdjęcie całej swojej rodzinki! Na fotografii widzimy aktorkę i jej męża oraz córeczkę pary, Emilkę. Jednak gwiazda opatrzyła zdjęcie dość wymownym podpisem, który sprowokował internautów do snucia domysłów o kolejnej ciąży aktorki! Zobaczcie co takiego napisała Agnieszka Kaczorowska!

Agnieszka Kaczorowska zostanie mamą po raz drugi? Internauci nie mają wątpliwości

Agnieszka Kaczorowska jest szczęśliwą żoną Macieja Peli, a od przeszło 9 miesięcy także mamą uroczej Emilki. Gwiazda wspaniale potrafi łączyć obowiązki zawodowe z opieką nad maleństwem. Aktorka i tancerka jest naprawdę bardzo dobrze zorganizowana! Świetnie zarządza swoim własnym biznesem i do tego spełnia się w roli mamy.

Widać, że aktorka jest bardzo szczęśliwa, co można zauważyć chociażby na jej najnowszym zdjęciu, które gwiazda dodała na swój Instagram. Pod fotografią znalazł się też piękny opis, który jednocześnie wywołał wśród fanów gwiazdy spekulacje, na temat drugiej ciąży Agnieszki Kaczorowskiej.

Radość. Spełnienie. Szczęście. 👉🏻 Codzienność.#Pelakowelove Tak właśnie w marzeniach moje życie miało wyglądać przed 30stką... a jeszcze mam dwa latka.😉 Co jeszcze pięknego się wydarzy? #kochamżyć - napisała pod zdjęciem Agnieszka Kaczorowska.

Fani oczywiście szybko zaczęli komentować, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela pewnie snują już plany o powiększeniu rodziny!

- Kolejna dzidzia 😍 - Kolejny mały słodki Bąbel? 😉😍 - Drugi bobas ❤️ - Mi też na myśl przyszła druga dzidzia 😍 - piszą fani gwiazdy.

Aktorka polubiła komentarze, w których pojawiły się przypuszczenia internautów na temat drugiej ciąży gwiazdy. Czyżby to był nieśmiały znak, że za jakiś czas gwiazda ogłosi radosną nowinę? Jeżeli faktycznie marzeniem Agnieszki Kaczorowskiej jest powiększenie rodziny, to oczywiście trzymamy za to mocno kciuki!

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela są już rodzicami 9-miesięcznej Emilki! Czy dziewczynka niedługo będzie miała rodzeństwo?