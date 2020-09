Agnieszka Kaczorowska chwali się figurą w bikini. Tak szczupła jeszcze nie była!

Agnieszka Kaczorowska dwa lata temu wzięła ślub z Maciejem Pelą w słonecznej Toskanii. Para ma szczególny sentyment do Włoch, gdzie małżonkowie również się zaręczyli. W tym roku jednak zdecydowali się zmienić kierunek i rocznicowy urlop spędzają w Grecji.

Gwiazda "Klanu" zapowiedziała już wakacyjny spam na Instagramie i opublikowała pierwsze zdjęcie z mężem. Agnieszka Kaczorowska pozuje na nim w bikini i eksponuje bardzo szczupłą figurę. Aktorka po narodzinach Emilii przeszła sporą metamorfozę: schudła i ścięła swoje długie włosy, jednak te zdjęcia mogą mocno zaskoczyć!

Agnieszkę Kaczorowską fani serialu "Klan" pamiętają jeszcze jako uroczą dziewczynkę, która dorastała na ich oczach. Aktorka swoje życie związała też z tańcem i na swoim koncie ma wiele sukcesów, ale zawsze należała do grona gwiazd o pełnych kształtach. Wszystko się zmieniło, kiedy poznała swojego obecnego męża. Jakiś czas temu sama przyznała, że jej metamorfoza odbyła się dzięki przemianie wewnętrznej:

Moja metamorfoza to nie tylko zasługa tego Pana, który stoi obok mnie na drugim zdjęciu, aczkolwiek miał on swój wpływ...😌😉 To też nie dieta cud i specjalny zestaw ćwiczeń. To również nie operacje i zabiegi. To MIŁOŚĆ. ❤️ Multum miłości w moim życiu. Na pierwszym miejscu miłość do siebie.🥰 - pisała w czerwcu aktorka na Instagramie.