Ewa Chodakowska bardzo mocno stawia na rozwój osobisty. Udowadnia to na każdym kroku podejmując się nowych wyzwań. Niedawno pochwaliła się kolejnym sukcesem. Trenerka została redaktor naczelną nowego pisma o zdrowym trybie życia "Be Active", które już w czerwcu trafi do sklepów. Zobacz: Ewa Chodakowska została redaktor naczelną nowego miesięcznika

Jak udało dowiedzieć się AfterParty.pl, Ewa razem z Kasią Tusk i Agnieszką Jastrzębską zaprojektują zestawy InspiredBy, w których znajdą się kosmetyki, książki, płyty, gadżety oraz akcesoria i biżuteria. Każda z Pań przygotuje dla swoich fanek oddzielny zestaw, który pozostaje niespodzianką do dnia pierwszej wysyłki.

Dla Kasi Tusk udział w przedsięwzięciu to żadna nowość, ponieważ już kiedyś uczestniczyła w podobnej kampanii. Z kolei sporą niespodzianką dla niektórych może być obecność Agnieszki Jastrzębskiej, dla której jest to drugi duży kontrakt reklamowy.

W kampanii udział wezmą także - Anna Wendzikowska, Setfano Terrazzino, Aneta Zając i Charlize Mystery.

Po czyj komplet sięgniecie najchętniej.

