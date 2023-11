Reklama

Agnieszka Hyży i Grzegorz Hyży lada moment będą świętować trzecią rocznicę ślubu, a teraz korzystają ze słonecznego weekendu. Zakochani wybrali się na wycieczkę rowerową, a wszystkim pochwalili się oczywiście na Instagramie.

fot: Instagram

Zobacz: Agnieszka Hyży ostro odpowiada na fałszywe oskarżenia: "Publicznie oświadczam, że nikt nikomu nie rozbił rodziny!"

Naszą uwagę przykuła stylizacja dziennikarki. Agnieszka wygląda obłędnie! Modny top i jeansowe szorty to prawdziwie wakacyjny look, który podkreśla jej seksapil. To też kolejny apel do tych, którzy już kilkukrotnie podejrzewali gwiazdę o to, że jest w ciąży - płaski brzuch, jędrne nogi - internauci są zachwyceni jej sylwetką.

POLECAMY: Gwiazdy na konferencji Polsat SuperHit Festiwal 2018! Doda, Sławomir, Margaret! Zobacz ZDJĘCIA

Podobne zdjęcie do sieci wrzucił też Grzegorz Hyży. Nas ciekawi, jak długo jeździli windą, aż każdy z nich zrobił idealne zdjęcie?

Reklama