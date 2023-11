Reklama

Agnieszka Hyży w rozmowie z Party.pl zdradziła, czy jest zazdrosna o swojego męża! Grzegorz Hyży kilka miesięcy temu zadebiutował w roli trenera w programie "The Voice of Poland". Jak już wiemy, w finałowej grupie muzyka znalazły się same kobiety... Zapytaliśmy więc żonę Grzegorza, czy jest o niego zazdrosna! Agnieszka Hyży przed naszą kamerą nie ukrywała, że... zazdrość rzeczywiście się pojawiła! Gwiazda Polsatu przyznała nawet, że w domu mieli rozmowę na temat uczestniczek z programu "The Voice of Poland"!

Posłuchajcie, co powiedziała nam Agnieszka Hyży, z którą rozmawialiśmy podczas urodzinowej sesji zdjęciowej stacji Polsat Cafe.

Drużyna Grzegorza Hyżego.